Daniel SEIFERT

Une expertise sur les sujets de la communication RH et Corporate ...

- réfléchir et accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre stratégique de leur marque employeur,

- élaborer la stratégie liée au sourcing, optimiser les investissements médias de mes clients et négocier les achats d'espace : sites emploi, salons/forums, réseaux sociaux, presse,... et tout autre support à crée et qui favorisera une communication innovante à destination d'une cible clairement identifiée.

- créer et développer les outils - print et digital - dédiés à la communication de recrutement, communication interne et externe, communication institutionnelle.



www.orc.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil en communication

Médias

Corporate

Communication interne

Commercial

Management