Daniel SELLIER

Dans mon métier depuis 1975 Formé par un technicien de l'école BOULLE

Maître artisan menuisier / Eco artisan adhérent Capeb Gironde

Ebéniste ; Agenceur ; isolation construction bois

Fabricant de menuiserie bois sur mesure , mon équipe et moi même fabriquons tout ce qu'il est possible de faire en bois ; je choisi des bois non traités selon leur classe de durabilité et mécanique ; nos approvisionnements sont basés sur la proximité.