Actuellement Rédacteur Web chez Eco Motos Pièces, je suis désireux d'en apprendre toujours plus. Je recherche donc un poste dans le web marketing ou le e-commerce. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon CV (www.daniel-soares.com) et à me contacter par mail ou directement par téléphone. Je ne manquerai pas de vous répondre le plus rapidement possible.



Mes compétences :

Twitter

Google analytics

Community management

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Google Adwords

Facebook

SEM

Microsoft Office

E-commerce

Microsoft Project

Prestashop

Joomla

Newsletter

Google Web Toolkit

Wordpress

SEO

C2i Niveau 1

Webmarketing

Web design