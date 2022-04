Daniel SOPI

HATHA YOGA(retrouver forme et beauté naturelle,tout en restant jeune et alerte tout au long de la vie.)





TECHNIQUE DE RESPIRATION(garder vitalité et énergie grâce au souffle.)





MASSAGE(évacuer stress et tension.)





PNL CONSEIL( pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels et améliorer sa relation à soi et avec les autres







1997 à ce jour: COACH de YOGA PERSONNALISE à domicile et en entreprise ( groupe & individuel)



Mes compétences :

Coach

PNL

Yoga