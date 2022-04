Daniel SORO

Salut je suis SORO Daniel,

+ Doctorant en Microbiologie spécialité Antibiorésistance des germes aviaires.

Stage au laboratoire national d'élevage au Burkina faso

+ Stage au laboratoire BAEBIB Ouagadougou

+ Master au CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES BIOLOGIQUES, DES ALIMENTS ET DE LA NUTRITION (CRSBAN ) au Burkina Faso.

+ maîtrise en microbiologie (et contrôle qualité) des aliments à l'UFR des Sciences et Technologie des Aliments à l'université d'Abobo-Adjamé.

+ stage au Laboratoire Central pour l'hygiène alimentaire et l'agro-industrie (LCHAI)LANADA.

j'ai aussi participé à des seminaires sur le management de la qualité, l'Hygiene alimentaire, le haccp etc.



Mes compétences :

Biotechnologie

Biochimie

Microbiologie