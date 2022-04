Une histoire, une culture, une passion, mon métier manager,

La gestion humaine qui cohabite avec l'aspect de rentabilité et de productivité.

Plus de 6 années dans des univers bien différents, prendre le meilleur de mes expériences pour les mettre au service de chaque enseigne où j'ai eu la chance de m'employer.

Du format boutique à la grande distribution mass-market; chaques rencontres m'ont permis de côtoyer des personnes qui m'ont fait grandir et m'épanouir dans cet univers du service client.



Adaptabilité

Motivation

Bienveillance

Réactivité

Ténacité ...



À vous de me découvrir et développons ensemble une collaboration de qualité.



Daniel Soucane



Mes compétences :

Encaissements et décaissements

Textile

Formation

Management

Budgeting

Techniques de vente

Gestion stocks

Entretien et suivi d'equipe

Merchandising