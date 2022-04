Daniel SPENLE

---------------------------------------Array ---------------------------------------



TSCB, SARL créée en 2008, est une entreprise basée à MUNSTER (68), spécialisé dans le sciage et le carottage de béton et autres matériaux.



Envie d’agrandir, de créer une ouverture (Portes, fenêtres, escaliers, garage, etc…) dans votre maison, appartement ou bâtiment d’entreprise, TSCB répond à votre demande sans endommager les structures existantes.



Egalement reconnu dans le domaine de la déconstruction et de la démolition contrôlée, TSCB est estimé pour son travail de qualité.



Mr SPENLE Daniel, gérant de la société TSCB, s'est spécialisé sur ce genre de travaux qu'il exécute depuis plus de 25 ans dans le domaine du carottage et sciage de béton et autres matériaux.



TSCB Sarl intervient dans le HAUT RHIN (68) et le BAS RHIN (67) ainsi que les VOSGES (88).



Mes compétences :

Bâtiment

Béton

Création

Déconstruction

Démolition

escalier

matériaux