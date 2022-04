Daniel SPRIET

Spécialiste en cynotechnie ( technique de l'animal) et Diplômé d'une Qualification Supérieure militaire pour l'utilisation des chiens de travail.

Diplômé Master 2- DPME - Dirigeant d'entreprise

Créateur et novateur dans l'utilisation des moyens olfactifs canins pour les recherches et détection de substances chimiques odorantes telles que Explosifs, Narcotiques, Armes et munitions, Artifices et Fumigènes, Monnaies ( billets de banque), Punaises de lit, Identification humaine, Recherches de cadavres,Recherche de fuites de gaz ou autres produits carburants, Recherche pour la santé etc.....

Passionné par les qualités intrinsèques des animaux et notamment par les capacités olfactives, j'ai créé un système de détection novateur pour les recherches sur le fret aérien,tant par l'abaissement des seuils olfactifs que par le travail à l'initiative ( cliquer training) sur les recherches en Odorologie.

Aujourd'hui créateur Working Dogs Advisor SARL

- Etudes, conseils et audits

- Dressage et formations initiales et continues pour tout diomaine d'emploi avec chiens de travail.

- Achat- vente de chiens

- Conseil honorifique pour la Tunisie.



Mes compétences :

Reconnaissance

Ingénierie de formation

Management

Analyse technique