Daniel STABILE

Je suis le responsable de la BU Consulting chez Homsys, société de conseil spécialisée en Business Intelligence. Mes compétences sont :



Expertise métier : Business Intelligence, Marketing (CRM), Digital Analytics principalement dans les secteurs Media, Retail, CPG, Telco.



Direction d’agence : Budget, gestion du P&L, stratégie de développement, innovation, management d’équipes. Définition des processus internes d'avant-ventes, de suivi des forfaits, de gestion des compétences.



Business development : création et commercialisation des offres Web analytics, Big Data, CRM analytics, schéma directeur BI. Stratégie Go To Market, pilotage d’avant-ventes, encadrement de commerciaux, développement de partenariats éditeurs.



Direction de missions : Pilotage, cadrage métier, accompagnement utilisateurs, gestion d’équipes.





Mes compétences :

Direction centre de profits

Développement commercial

Management

Recrutement de cadres

Business intelligence

Consulting systèmes d'informations