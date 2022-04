Daniel Steve SIGHAM TIOGNING

Je suis STEVE Daniel SIGHAM, camerounais de nationalité, âgé de 28 ans et passionné des nouvelles technologies.

Titulaire d'un diplômé d'ingénieur des travaux en Automatisme et Informatique Industrielle (Robotique), j'allie mon sens de la curiosité à mon ouverture d'esprit et le dévouement qui me caractérise pour rendre merveilleux tout ce que je fais dans mon domaine.

Ma bonne capacité d’adaptation à des environnements multiculturels et Multi-technologiques n'étant pas en reste je suis un fan de découvertes et qui est toujours prêt à donner le maximum pour atteindre les objectifs escomptés afin de nos seulement satisfaire les attentes des autres, mais aussi me satisfaire de succès.



Du haut de mes compétences remarquables en Electronique, Électrotechnique et Informatique, j'ai plusieurs réalisation à mon actif qui sont à nos jours déployés et fonctionnels dans les 04 coins du Cameroun.



Voyages, Musique et Sport son mes hobbys