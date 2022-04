Daniel SUISSA

Depuis mars 2015, j'ai intégré l'équipe de gestion de projet pour la mise en oeuvre du Compte Prévention Penibilite (CPP). J'assure un rôle de chef de projet - DMOA sur la partie flux de donnees entre le CPP et les différents partenaires.



De mars 2011 à mars 2015, j'ai fait partie d'une équipe de développement Java J2EE en tant que prestataire pour l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).



Nous assurions le développement de nouveaux modules de services Web (java, hibernate, spring, soap) ainsi que la maintenance corrective de l'application principale (java jEE, struts, oracle).



Cette expérience m'a permis d'appréhender toutes les étapes du cycle de projet de développement informatique.



Avant cela, j'ai cumulé une expérience continue de plus de 13 ans dans une société de service spécialisée dans l'informatisation des Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicales (LABM) et des cabinet d'Anatomie-Cytologie Pathologique (ACP).



Ainsi, j'ai appris le métier d'informaticien "sur le tas" en exploitant et développant ma capacité d'adaptation dans un secteur professionnel exigeant, rigoureux et en perpétuelle évolution.



Au cours de cette expérience, j'ai été amené à exercer des fonctions diverses telle que consultant en configuration des systèmes, gestionnaire de projet, formateur des utilisateurs, responsable du paramétrage biologique des systèmes, veille législative, (Journal officiel), consultant support, interlocuteur privilégié des clients et suivi du développement de nouveaux projets.



Afin d’acquérir une expertise technique de développement et de conception, j'ai choisi d'entreprendre en 2010, une formation à l'AFPA-Paris grâce au FONGECIF. Après avoir réussi les épreuves, j'ai obtenu un diplôme reconnu certifié Niveau II de Concepteur Développeur Informatique.

J'ai réalisé mon stage pratique chez Nat System, qui m'a offert des perspectives d'évolution qui répondait à mes attentes.



A bientôt.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

Bureautique

Gestion de projets

Biotechnologies

Médical

SQL/PLSQL

Service Web

Autonomie

Capacité d'adaptation

PL/SQL

Java

Bonne gestion du stress

Bon relationnel

Gestion de projet

Maitrise d'oeuvre

Laboratoire d'Analyses et de Biologie Médical

Tomcat

Junit

NatJet

Websphere

Hibernate

IText

Spring

Struts