Daniel SUSAIRAJU

Actuellement étudiant en licence d'informatique générale à ITESCIA, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage de 1 an en tant que Développeur Informatique.



Mon objectif professionnel est de perfectionner les langages informatiques déjà acquis mais également d'approfondir mes connaissances en Développement Web et mobile afin de devenir un expert dans ce domaine.



Mes compétences :

Android

Agile Methodology

C Programming Language

C++

Cascading Style Sheets

HTML

Java

MySQL

Personal Home Page

Qt Creator

SQLite