Daniel TABBAH

Je suis gérant de la SARL CLAIR PARQUET, mon activité est essentiellement basée sur le parquet. Je pose, rénove et vend du parquet.



Je travaille avec du parquet massif traditionnel à clouer, ou à coller et du parquet contrecollé et stratifié.



En complément, je réalise aussi de la peinture, tapisserie ...



Mes compétences :

Peinture

Rénovation de parquets

Pose de parquets

Organisation