Daniel TABOGA

Apres une formation en gestion et une carriere professionnelle d'artiste choregraphique dans l'une des plus grandes compagnies du monde, le Ballet de l'Opera du Nord et le Ballet du Capitole j'ai suivi une reconversion en finances publiques et integré la fonction publique territoriale aux services des Finances de la ville de Toulouse apres quelques années riches j'ai ete affecté a l'administration generale du Festival Garonne " festival international" . En 2001, je suis engagé comme administrateur au Theatre de l'Ile sur Noumea dans un meme temps je cree le premier Centre de Developpement Choregraphique de Nouvelle Calédonie (centre de formation pour les danseurs en voix de professionnalisation. et enseignement danse..) après 5 années j'arrete ce projet et j'integre l'Académie de Danse PaZaPa ou je dispense et apporte mon experience de pedagogue...tel est mon profil



