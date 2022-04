Daniel TACHON

Ingénieur Insa Lyon GMC 1975 / Ingénieur soudeur européen.

Mon parcours est jalonné de grands projets industriels dans l'indutrie nucléaire/thermique/la construction navale (civile/militaire)/l'offshore/l'armement terrestre.



Parcours professionnel et Principaux acquis:



Transnucléaire Paris- Maitrise des code ASME et de la réglementation des transports des matières dangereuses.



Chaudronnerie Lourde Terrenoire -St Etienne - Obtention du label qualité "poinçon U" de l'ASME



CNIM puis Normed- La Seyne sur mer- Maitrise des procédés spéciaux (soudage et techniques connexes) de mise en oeuvre des matériaux entrant dans la fabrication de structures volumineuses et de haute technologie



Direction des constructions et armes navales (DCAN)-Toulon- Maitrise des interventions de controle pour la structure et les équipements des batiments opérationnels de la marine nationale (notamment sur les SNA)

Creusot loire Industrie Mécanique Creusot Loire-St Chamond- Maitrise de la technologie laser de forte puissance appliquée à la découpe et au soudage dans un environnement industriel de haute technologie.



Giat Industries St Chamond puis Roanne- Management de grands projets industriels dans des contextes de grandes difficultés sociales et techniques. L'industrialisation de programmes de véhicules blindés pour l'armée française (ex VBCI) pour l'armée française.L'organisation de la production et le management des hommes . La réé ingénierie profonde de production. Les démarches de progrès permanent en environnement industriel. La maitrise des risques industriels



Mes compétences :

Management

Management de projets

Management de Projets Industriels

Management projet

Pilotage

Production

Projets industriels

Réorganisation

Soudeur