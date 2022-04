Daniel TAFALLA

Je suis chargé de commerce extérieur pour l'entreprise TEAIS

spécialisée dans les solutions pour les professionnels de la construction et du BTP en général.



L’activité de Teais est centrée sur la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes spéciaux pour la construction et l’industrie. Dans les années 80 l’entreprise commence ses activités avec la fabrication de produits spéciaux pour l’imperméabilisation. Depuis ce moment l’idée génératrice fut la fabrication de produits qui résultent de solutions convenables pour les divers problèmes relatifs à la construction.



Le trinôme produit-système-construction est l’axe central qui a été le moteur du développement et du prestige croissant de ses produits, toujours reconnus comme de grande qualité et prestation.



Tout au long de ses années, la satisfaction et la reconnaissance de nos clients a donné l’impulsion nécessaire au développement de notre entreprise. De nombreuses œuvres où ont été utilisés nos produits et systèmes sont restées inaltérés dans le temps. Aujourd’hui elles sont le signe de l’identité qui nous rend fière.



Et c’est par ce chemin, celui des solutions qui donne pleines satisfactions aux clients, que nous souhaitons continuer à travailler avec vous.



N'HÉSITEZ PAS À ME CONSULTER POUR CONNAITRE NOS TARIFS ET PRODUITS

LES PLUS COMPETITIFS SUR LE MARCHÉ.



Mes compétences :

Commerce extérieur

Construction

BTP

Restauration