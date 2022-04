Daniel Teddy THEVENET

Gérant Fête services créations et Président Sibé musiques association, je suis sur scène depuis plusieurs décennies et actuellement avec mes 3 groupes SLC "tribute to the BEATLES", Nino MADI "Hommage à Nino FERRER" et Duo VOCAL TWIN variétés françaises et internationales-rock-standards -sixties-seventies...

Titulaire des licences d'entrepreneur de spectacle vivant , j'organise des évènements divers et notamment la programmation du café-théâtre & concerts La CODA à Prissé (71960): les TARTINES du RIRE, les DIMANCHES en VRAC, les TEXTES entre Cour et JARDIN...Je suis également correspondant de Presse.



Mes compétences :

Régisseur son et lumière

Mise en place évènements

Conception-rédaction

diffusion

Animation