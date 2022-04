Daniel TEXIER

Je travaille depuis 25 ans dans le domaine commercial chez Orange (1990-2015). Mon expérience de la vente et du management me permet de transmettre mon savoir faire et être à d'autres collaborateurs. Je travaille à la refonte de la démarche commerciale afin de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Comment vendre sans climat de confiance ? comment vendre sans relations humaines ? comment vendre sans qualités humaines (honnêteté, sincérité, courage) ? comment vendre sans établir un partenariat dans la durée ? Les vrais résultats financiers d'une entreprise sont le résultats de la valeur que nous accordons à nos collaborateurs.

C'est cette éthique professionnelle, que je souhaite transmettre...