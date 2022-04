Daniel THIÉBAUT

Diplomé de l'Ecole Centrale de Paris, je me suis rapidement orienté vers le développement de Procédés,d'abord au sein de Rhône-Poulenc Industries puis au travers d'Acetex Chimie.

Directeur Recherche et Développement, j'ai pu développer une nouvelle technologie d’intégration méthanol/acide acétique par le dépôt de brevets internationaux qui a amené le développement d’un projet avec l’Arabie Saoudite (projet de plus d’un milliard de $) qui a augmenté la valeur intrinsèque de mon entreprise.

Consultant indépendant depuis 2007, je collabore depuis plusieurs années avec le groupe d'Ingéniérie Technip, pour la réalisation d'études techniques de procédés.

Mon expérience et mes compétences, dans le domaine de la chimie, recouvrent le développement de procédés,la sécurité des procédés et la propriété industrielle (dépôts de brevets et suivi de procédures internationales).



Mes compétences :

Recherche

Maintenance

Brevets

Gestion de projet

Chimie

Environnement

Management

Propriété Industrielle