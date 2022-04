Daniel THIERRY

Je me suis intéressé à la question des usages sociaux des TICs depuis mes études en Maîtrise et DEA en Info-Com où j'ai travaillé sur la question des écritures interactives en audio-visuel.

Ce qui m'a conduit à la co-réalisation d'un vidéodisque interactif pour le Parc Naturel du Vercors en 1987.

Lors de ma Thèse j'ai travaillé la question des usages principalement lors d'une étude à grande échelle sur les usagers des interactifs de la cité des sciences de la Villette ainsi que sur des sites publics en différents points du territoire français.

Mes travaux de recherche n'ont jamais quitté ce domaine de recherche que ce soit à propos de l'usage d'outils pour des travailleurs itinérants, pour la formation de larges publics non sensibilisés (Cybercommunes bretonnes) ou bien encore des visioguichets de service public (La Manche et région Auvergne). Dans tous ces cas, je me suis beaucoup intéressé aux publics exclus par ces technologies.

L'autre volet de mes intérêts premiers concerne la photographie que j'ai longuement pratiquée soit en tant que formateur dans des centres sociaux, soit en tant de preneur de vues (pigiste pour la presse locale et photoreportage) et bien sûr pour mon plaisir (expositions personnelles). J'ai engagé depuis plusieurs années un travail de recherche sur les pratiques photographiques des correspondants de presse locale.



Mes compétences :

Communication

Photographie