Daniel THIOLLAY

Responsabilités

Responsable informatique de 3 sites en Europe (Suisse, France, Espagne)

Administration serveurs Vmware Vsphere au niveau européen (serveurs ESX, SAN)

Administration système téléphone VoIP sur Suisse

Administration Microsoft GPO, AD, DHCP, DNS, VPN, PROXY, ISA, WSUS

Administration Cisco Switch , AP (Vlan, Stp, Vtp)

Administration serveurs 2003 et 2008 R2

Support ERP (Arthur Andersen) et Oracle applications

Gestion sécurité accès, mise à jour OS, anti-virus (Trend-micro)

Négociation contrats d’achat informatique et téléphonique

Approbation factures informatique et communications

Support parc informatique matériel et utilisateurs (150 postes)



Gestion projets

Capacité à conduire un projet jusqu’à sa mise en application

Virtualisation serveurs de 2 sites en Europe: Suisse et France (Vsphere 4.1)

Implémentation système téléphone VoIP sur Suisse et France.

Déploiement applications au niveau européen (Remedy, Connected).

Remplacement complet postes clients pour plusieurs sites en Europe.

Virtualisation serveurs UK (budget).



Relations humaines

Capacité de management d’une petite équipe

Etroite collaboration groupe IT au niveau Europe: France, Italie, Allemagne et Angleterre

Très bonnes relations avec l’ensemble des collaborateurs

Président de la Caisse de pension de Praxair Meyrin

Samaritain et pompier au sein de Praxair



Gestion financière

Apte à gérer le budget informatique (plusieurs dizaines de milliers de francs)

Apte à négocier prix matériel informatique et téléphonique



Compétences personnelles

Capacité de gérer les incidents par priorité et être proactif

Résistance au stress

Sens des responsabilités et esprit d’équipe



Langues

Français (langue maternelle)

Anglais (langue de travail)



Mes compétences :

Administration de serveurs

Administration réseaux