Daniel TISSOT

Access Group :



votre manufacture de solutions



Votre sérénité, c’est notre proximité

Notre performance, c’est votre sécurité

S’appuyant sur l’idée qu’un Groupe est beaucoup plus créatif que la somme de ses sociétés isolées,

Access s’est constitué en ACCESS GROUP. Destiné à répondre pl plus pertinemment aux demandes

de ses clients, aux évolutions technologiques et à devancer un monde en perpétuel mouvement,

Access Group permet d’aborder diff éremment les problématiques de votre entreprise.

Chaque société du Groupe apporte une solution claire, structurée et effi cace pour votre environnement

professionnel – quelle que soit la taille de votre entreprise. Pour Access Group, il n’y a pas de « petits »

projets, mais uniquement des projets à satisfaire et à bien mener – ensemble.

Access Group vous conseille et vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

A2i, AiT, AiH : les 3 sociétés du Groupe pour un accès de proximité à vos succès.

à l’ingénierie informatique, la mobilité des communications, accès sécurisé à

l’hébergement de vos données