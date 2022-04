Daniel TOMASIN

Agrégé des facultés de droit, Professeur émérite de l'Université Toulouse 1 Capitole, Visiting Professor Tulane University (1992), Directeur de l'Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction de Toulouse (1995-2011) ,Créateur et Directeur du Master Droit immobilier de l'Université Toulouse 1 Capitole

(1982-2011), Chroniqueur Dalloz Actualité Juridiques Droit Immobilier:AJDI (Copropriété), Revue de droit immobilier :RDI (CCMI), Coauteur Dalloz Action Construction, Membre de l'Institut de la Ville et de la CNEC.