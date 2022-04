Daniel Toupenet, directeur d’Autograf. Diplômé d'études artistiques, DEA option arts plastiques (direction Edmond Couchot) et de philosophie. Il est photographe et a participé à diverses expositions photographiques. ll s'est spécialisé dans la production multimédia. Conférencier pour les Musées de la Ville de Paris, enseignant en histoire de l’art, photographie, multimédia et philosophie, il a également fondé plusieurs associations culturelles.Il rejoint Autograf en 1998 en tant que chef de projet multimédia, en devient directeur pédagogique en 2000 puis prend la direction générale de l’établissement en 2005.



