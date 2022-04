Dirigeant de Cabinets de Courtage.

Expérience en assurances dommages dans le Groupe Assinco, puis dans l'Assurance-crédit et l'Affacturage au sein des Cabinets SGAP, AON et DIOT.

Création en Octobre 207 de ST- PAUL Assurances et Crédit.

Rachat en juillet 2011 du cabinet SODEFAC spécialisé en Assurance-crédit et Affacturage.