Daniel TRAN

Avec une expérience terrain comme au siège et sur des problématiques de performance commerciales ou organisationnelles, j'ai pu intervenir aussi bien sur des audit que formuler des préconisations sur les applicatifs et logiciels comme sur la gestion financière et logistique d'une organisation.

De plus, mon expérience dans la Gestion administrative du personnel m'a conféré une expertise technique dans la gestion d'un portefeuille de 600 salariés.

Capable d'intervenir dans l'amélioration continue et l'optimisation de process dans les domaines du contrôle de gestion et des applicatifs métiers liés je suis disponible à partir du 09/02/2016.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Support technique

Analyse financière

Audit