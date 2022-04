Daniel UN BUREAU SUR LA TERRE

Www.unbureausurlaterre.com

http://www.objetspubsurlaterre.com

http://unblogsurlaterre.com

Je suis Community Manager d'Un bureau sur la terre, distributeur de fournitures de bureau écologiques.

Connaissez vous les ÉCO-PRODUITS ? Issus du recyclage, ils entrainent moins d’impact sur l’environnement que les produits traditionnels. Ils permettent de lutter contre le gaspillage.



Et les BIO-PRODUITS ? Ils sont fabriqués à base de matières premières végétales, biodégradables et sans impact nocif pour la santé humaine, les sols, l’eau, l’air et le vivant.



Papiers et enveloppes 100% recyclés, stylos rechargeables, encres à l’eau, colles sans solvants, vaisselle biodégradable, plastique recyclé, bois et caoutchouc naturels...

Nous avons sélectionné plus de 1500 articles solides et durables, respectueux de l’environnement (recyclé, biodégradables...) et de notre santé (sans composants toxiques, à base végétale...).



Nous donnons priorité aux produits fabriqués en France, à ceux issus du commerce équitable :

• Papier recyclé, FSC, PEFC

• Fournitures de bureau écologiques

• Fournitures scolaires écologiques

• Equipement de bureau faible consommation

• Mobilier de bureau écologique

• Cartouches d'encre et Toners reconditionnées

• Produits d'entretien biodégradables

• Vaisselle biodégradable

• Café, Thé, Jus de fruits équitables







Mes compétences :

Journalisme

Gestion de projet

Environnement

Economie sociale et solidaire

Enseignement

Développement durable