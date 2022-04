Daniel UNGERER

Nationalité française





Plus de 32 ans dans le secteur automobile







DIPLOMES

BTS Etude et Réalisation d’Outillage de mise en forme des matériaux (EROS) en V.A.E. 2005

Baccalauréat F1 au L.E.P. à Remiremont (candidat libre) 1987

CAP Dessinateur en construction mécanique au Lycée à Bischwiller 1979



FORMATIONS

Formation CAO logiciel CATIA version V5 et rafraîchissement en 2015 certifié 2006

Sauvetage Secourisme du Travail certifié le 15 juin 2005

Six Sigma Yellow Belt certifié le 03.11.2004

Anglais à la société INLINGUA et l’Ecole des Langues Gutenberg 1995 à 1997



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juillet 2015, technicien en mission: Projeteur outillages chez Actemium à Guebwiller

De septembre 1987 à juin 2015, technicien à la société Tenneco à Wissembourg puis en Allemagne

• Dessinateur projeteur produits de 2006 à 2015

• Dessinateur projeteur outillages de 1998 à 2006

• Dessinateur projeteur produits de 1987 à 1998

De novembre 1983 à septembre 1987 : Société Vosgienne de Profilage à GERARDMER, équipementier automobile :

• Dessinateur de plans de détails pour machine spéciale 8 mois en 1987

• Agent au service ordonnancement 7 mois en 1986

• Régleur sur presses de 1983 à mi 1986



DIVERS

Allemand (courant), Anglais (lu, écrit, parlé niveau moyen), Lecture, Natation, VTT, Internet