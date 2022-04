Daniel URGÉ

Expérience professionnelle débutée à Madagascar en commençant par être commercial dans une agence "technologie hi-tech". Après évolution des compétences, j 'ai été promu au rang de responsable commercial dans trois domaines d' activités au sein de la holding.

Avec le journal "The Times Of Madagascar", création d'un protocole d' accord avec Air Madagascar pour une livraison quotidienne nationale.

Avec l'agriculture, vente de 150 tracteurs dans tous Madagascar, avec vente d'engrais biologique et création d'un protocole d'accord avec "Regional Pomeranian Chamber of Commerce" de Gdansk.