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Daniel VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR

PARIS

En résumé

DANIEL VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR
CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE FRANCE / INTERNATIONAL

Mes compétences :
Coaching professionnel
Chorégraphie
Formation professionnelle continue

Entreprises

  • DVD DANCE COMPAGNIE - CHOREGRAPHE

    2015 - 2016 janvier 2014 à Poste actuel
    Membres :DANIEL VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR, ALEXANDRE DEL TORCHIO, HEE WON LEE
    PROJET CHOREGRAPHIQUE , PIECE SONORE ,AVEC INSTALLATION VIDEO

  • DVD DANCE COMPAGNIE - CHOREGRAPHE

    2015 - 2016 janvier 2014 à Poste actuel
    Membres :DANIEL VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR, ALEXANDRE DEL TORCHIO, HEE WON LEE
    PROJET CHOREGRAPHIQUE , PIECE SONORE ,AVEC INSTALLATION VIDEO

  • PETIT JOURNAL MONTPARNASSE - DANSEUR

    2014 - 2015 CONCERT AVEC LAURE POASEVARA PETIT JOURNAL MONTPARNASSE
    DAVID ADOM

  • IDO INTERNATIONALE DANCE ORGANISATION - DANSEUR

    1988 - 1988 NOVEMBRE 1988 CONCOURS INTERNATIONALE DE TAP DANCE
    VICE CHAMPION DU MONDE DE CLAQUETTES 1988

  • IDO INTERNATIONALE DANCE ORGANISATION - DANSEUR

    1988 - 1988 NOVEMBRE 1988 CONCOURS INTERNATIONALE DE TAP DANCE
    VICE CHAMPION DU MONDE DE CLAQUETTES 1988

  • DVD DANCE COMPAGNIE - DANSEUR & CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE

    1980 - maintenant PETIT JOURNAL MONTPARNASSE 2015/ 2016/ - LES 3 MUSES 2015/2016/ -SARAH BERNHARDT OU VOCATION D' UNE ETOILE 2015/ 2016 - CREATION PLASTIQUE 2014 /2016

  • DVD DANCE COMPAGNIE - DANSEUR & CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE

    1980 - maintenant PETIT JOURNAL MONTPARNASSE 2015/ 2016/ - LES 3 MUSES 2015/2016/ -SARAH BERNHARDT OU VOCATION D' UNE ETOILE 2015/ 2016 - CREATION PLASTIQUE 2014 /2016

  • PARADIS LATIN,CASINO PARIS ,TELEVISION ,COMPAGNIE DE DANSE - ARTISTE

    1978 - maintenant CHORÉGRAPHE METTEUR EN SCÈNE ,

  • CID /UNESCO - INSTRUCTEUR

    1978 - 1990 MEMBRE , REPRÉSENTANT LA FRANCE AUX INSTANCES INTERNATIONALES DE LA DANSE A L'UNESCO

  • CID /UNESCO - INSTRUCTEUR

    1978 - 1990 MEMBRE , REPRÉSENTANT LA FRANCE AUX INSTANCES INTERNATIONALES DE LA DANSE A L'UNESCO

  • DVD DANCE COMPAGNIE - Chorégraphe

    1978 - 1988 Chorégraphe invité , pour l'AMADE , Belgique : Mons/ direction: Barbara Maigret de Priches

  • DVD DANCE COMPAGNIE - Chorégraphe

    1978 - 1988 Chorégraphe invité , pour l'AMADE , Belgique : Mons/ direction: Barbara Maigret de Priches

  • PRICHES / YANTRA DANSE - CHORÉGRAPHE & PROFESSEUR DE DANSE

    1978 - 2004 PROFESSEUR / CHORÉGRAPHE INVITE

  • PRICHES / YANTRA DANSE - CHORÉGRAPHE & PROFESSEUR DE DANSE

    1978 - 2004 PROFESSEUR / CHORÉGRAPHE INVITE

  • PARADIS LATIN CASINO DE PARIS COMPAGNIE DANSE CONTEMPRAINE - CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE

    1977 - 2014 PROFESSEUR INTERNATIONAL DE DANSE A TRAVAILLE EN SUISSE/ BELGIQUE ALLEMAGNE/ ITALIE/ EX YOUGOSLAVIE FRANCE
    INSTRUCTEUR AMDF

    CHORÉGRAPHE / TELEVISION /COMPAGNIE DE DANSE/ PUBLICITÉ



  • RJ BARSI - PROFESSEUR DE DANSE

    1977 - 1990 , RJ BARSI / CENTRE DU MARAIS /PARIS CENTRE: PROFESSEUR DE DANSE JAZZ / CONTEMPORAIN
    Langues
    Français
    Anglais
    Serbe

    Compétences et expertise
    Télévision
    Théâtre
    Comédie musicale
    Art
    Jazz
    Musique

    Musical Theatre
    Danse contemporaine
    Arts dramatiques
    Drama
    EVENEMENTS ARTISTIQUES
    Festivals
    Danse
    Film
    professeur de master class
    claquettes
    Chorégraphie

  • cinéma télévision publicité -  chorégraphe

    1977 - maintenant CHORÉGRAPHE POUR DIFFÉRENTES COMPAGNIES CONTEMPORAINE /MUSICAL :TÉLÉVISION /CINÉMA/ ET ÉVÉNEMENTIEL

  • RJ BARSI - PROFESSEUR DE DANSE

    1977 - 1990 , RJ BARSI / CENTRE DU MARAIS /PARIS CENTRE: PROFESSEUR DE DANSE JAZZ / CONTEMPORAIN
    Langues
    Français
    Anglais
    Serbe

    Compétences et expertise
    Télévision
    Théâtre
    Comédie musicale
    Art
    Jazz
    Musique

    Musical Theatre
    Danse contemporaine
    Arts dramatiques
    Drama
    EVENEMENTS ARTISTIQUES
    Festivals
    Danse
    Film
    professeur de master class
    claquettes
    Chorégraphie

  • Dvd dance compagnie - Professeur

    1976 - maintenant PROFESSEUR DE DANSE POUR DES COURS PARIS / BRUXELLES / GENÈVE/ BOLOGNE /

Formations

  • Université Paris

    Paris 1976 - 1981 DEUG

    Tolbiac / Conservatoire de Danse Classique Montreuil/ Brodway Dance Center.
    Activités et associations : CHORÉGRAPHE ET PROFESSEUR DE DANSE/ PLASTICIEN
    COLLEGE MASSABIELLE POINTE-APITRE

  • Université Paris

    Paris 1976 - 1981 DEUG

    Tolbiac / Conservatoire de Danse Classique Montreuil/ Brodway Dance Center.
    Activités et associations : CHORÉGRAPHE ET PROFESSEUR DE DANSE/ PLASTICIEN
    COLLEGE MASSABIELLE POINTE-APITRE

  • KARIN VAEHENER

    Bagnolet 1975 - 1978 CONCOURS DE BAGNOLET 1976 1977

    PARTICIPE A LA COMPAGNIE ET LE CONCOURS DE BAGNOLET

  • CONSERVATOIRE DE DANSE CLASSIQUE DE MONTREUIL

    Montreuil/Bois 1973 - 1977 CERTITICAT

    FORMATION SOUS LA DIRECTION MARIA DALBA

  • COLLEGE MASABIELLE

    Point A Pitre 1962 - 1968 ETUDES PRIMAIRES

  • COLLEGE MASABIELLE

    Point A Pitre 1962 - 1968 ETUDES PRIMAIRES

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