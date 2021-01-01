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DVD DANCE COMPAGNIE
- CHOREGRAPHE
2015 - 2016
janvier 2014 à Poste actuel
Membres :DANIEL VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR, ALEXANDRE DEL TORCHIO, HEE WON LEE
PROJET CHOREGRAPHIQUE , PIECE SONORE ,AVEC INSTALLATION VIDEO
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DVD DANCE COMPAGNIE
- CHOREGRAPHE
2015 - 2016
janvier 2014 à Poste actuel
Membres :DANIEL VALCIN CHAMPAGNE MONDESIR, ALEXANDRE DEL TORCHIO, HEE WON LEE
PROJET CHOREGRAPHIQUE , PIECE SONORE ,AVEC INSTALLATION VIDEO
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PETIT JOURNAL MONTPARNASSE
- DANSEUR
2014 - 2015
CONCERT AVEC LAURE POASEVARA PETIT JOURNAL MONTPARNASSE
DAVID ADOM
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IDO INTERNATIONALE DANCE ORGANISATION
- DANSEUR
1988 - 1988
NOVEMBRE 1988 CONCOURS INTERNATIONALE DE TAP DANCE
VICE CHAMPION DU MONDE DE CLAQUETTES 1988
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IDO INTERNATIONALE DANCE ORGANISATION
- DANSEUR
1988 - 1988
NOVEMBRE 1988 CONCOURS INTERNATIONALE DE TAP DANCE
VICE CHAMPION DU MONDE DE CLAQUETTES 1988
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DVD DANCE COMPAGNIE
- DANSEUR & CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE
1980 - maintenant
PETIT JOURNAL MONTPARNASSE 2015/ 2016/ - LES 3 MUSES 2015/2016/ -SARAH BERNHARDT OU VOCATION D' UNE ETOILE 2015/ 2016 - CREATION PLASTIQUE 2014 /2016
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DVD DANCE COMPAGNIE
- DANSEUR & CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE
1980 - maintenant
PETIT JOURNAL MONTPARNASSE 2015/ 2016/ - LES 3 MUSES 2015/2016/ -SARAH BERNHARDT OU VOCATION D' UNE ETOILE 2015/ 2016 - CREATION PLASTIQUE 2014 /2016
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PARADIS LATIN,CASINO PARIS ,TELEVISION ,COMPAGNIE DE DANSE
- ARTISTE
1978 - maintenant
CHORÉGRAPHE METTEUR EN SCÈNE ,
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CID /UNESCO
- INSTRUCTEUR
1978 - 1990
MEMBRE , REPRÉSENTANT LA FRANCE AUX INSTANCES INTERNATIONALES DE LA DANSE A L'UNESCO
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CID /UNESCO
- INSTRUCTEUR
1978 - 1990
MEMBRE , REPRÉSENTANT LA FRANCE AUX INSTANCES INTERNATIONALES DE LA DANSE A L'UNESCO
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DVD DANCE COMPAGNIE
- Chorégraphe
1978 - 1988
Chorégraphe invité , pour l'AMADE , Belgique : Mons/ direction: Barbara Maigret de Priches
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DVD DANCE COMPAGNIE
- Chorégraphe
1978 - 1988
Chorégraphe invité , pour l'AMADE , Belgique : Mons/ direction: Barbara Maigret de Priches
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PRICHES / YANTRA DANSE
- CHORÉGRAPHE & PROFESSEUR DE DANSE
1978 - 2004
PROFESSEUR / CHORÉGRAPHE INVITE
-
PRICHES / YANTRA DANSE
- CHORÉGRAPHE & PROFESSEUR DE DANSE
1978 - 2004
PROFESSEUR / CHORÉGRAPHE INVITE
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PARADIS LATIN CASINO DE PARIS COMPAGNIE DANSE CONTEMPRAINE
- CHOREGRAPHE PROFESSEUR DE DANSE
1977 - 2014
PROFESSEUR INTERNATIONAL DE DANSE A TRAVAILLE EN SUISSE/ BELGIQUE ALLEMAGNE/ ITALIE/ EX YOUGOSLAVIE FRANCE
INSTRUCTEUR AMDF
CHORÉGRAPHE / TELEVISION /COMPAGNIE DE DANSE/ PUBLICITÉ
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RJ BARSI
- PROFESSEUR DE DANSE
1977 - 1990
, RJ BARSI / CENTRE DU MARAIS /PARIS CENTRE: PROFESSEUR DE DANSE JAZZ / CONTEMPORAIN
Langues
Français
Anglais
Serbe
Compétences et expertise
Télévision
Théâtre
Comédie musicale
Art
Jazz
Musique
Musical Theatre
Danse contemporaine
Arts dramatiques
Drama
EVENEMENTS ARTISTIQUES
Festivals
Danse
Film
professeur de master class
claquettes
Chorégraphie
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cinéma télévision publicité
- chorégraphe
1977 - maintenant
CHORÉGRAPHE POUR DIFFÉRENTES COMPAGNIES CONTEMPORAINE /MUSICAL :TÉLÉVISION /CINÉMA/ ET ÉVÉNEMENTIEL
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RJ BARSI
- PROFESSEUR DE DANSE
1977 - 1990
, RJ BARSI / CENTRE DU MARAIS /PARIS CENTRE: PROFESSEUR DE DANSE JAZZ / CONTEMPORAIN
Langues
Français
Anglais
Serbe
Compétences et expertise
Télévision
Théâtre
Comédie musicale
Art
Jazz
Musique
Musical Theatre
Danse contemporaine
Arts dramatiques
Drama
EVENEMENTS ARTISTIQUES
Festivals
Danse
Film
professeur de master class
claquettes
Chorégraphie
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Dvd dance compagnie
- Professeur
1976 - maintenant
PROFESSEUR DE DANSE POUR DES COURS PARIS / BRUXELLES / GENÈVE/ BOLOGNE /