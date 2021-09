Daniel VALMAR

Capgemini Engineering (anciennement Altran Technologies, SA ) est une société mondiale de conseil en innovation et ingénierie fondée en 1982 en France Ingénierie.

En 2019, le chiffre d'affaires groupe était de 3,6 milliards d'euros

Capgemini Engineering, cest 46 693 collaborateurs dans le monde dont environ 13 000 en France.

En 2020, Capgemini Engineering conserve sa position de leader mondial du marché des services dingénierie et de R&D sur lensemble des principaux fournisseurs du secteur

Entreprise à taille humaine, organisée par pôles de compétences, chaque équipe, collaborateurs et experts sont autonomes dans leurs domaines dactivité. Ses collaborateurs peuvent ainsi bénéficier des ressources centralisées du groupe. Cette organisation, très souple, permet de sadapter aux besoins de chaque client pour apporter un service de proximité, proactif et dimensionné sur mesure.

La confiance dans les relations instaurées avec nos clients est une valeur qui fédère tous les collaborateurs. Nos objectifs sont dabord un engagement fort dans les performances de nos clients et datteindre le plus haut niveau de satisfaction pour pérenniser nos activités.



Dans un environnement en continuelle mutation, Capgemini Engineering ne cesse de développer son expertise (logiciel, système embarqué, mécaniques et d'ingénierie des processus) dans des domaines comme l'aérospatial et la défense, l'automobile, l'électronique grand public, l'industrie et l'énergie, la santé et les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs, les logiciels et les télécommunications.

Lémergence des risques technologiques (IT, Cyberdéfense etc.) comme environnementaux sont clairement intégrés au pilotage de nos projets avec une sensibilisation constructrice comme notre politique inclusive.





- Compétences technique pluridisciplinaire

- Management système qualité

- Maîtrise des méthodes de gestion de projet

- Aptitudes en management des organisations et des équipes

- Connaissance technique dans la gestion des risques