Daniel VAN HULLE

Madame; Messieurs,



Suite à mon licenciement économique de la société situé à DIEKIRCH "Lindab anciennement Astron", je joint mon CV et une lettre de motivation sur ce site.



Après avoir pris des renseignements, auprès du Ministère de l’Emploi et auprès de l’Adem.

Je dois pour en bénéficier:

- trouver un emploi en CDI (pendant ou lors de ma période de chômage).

- un intérim n’est possible que si il débouche sur un CDI.

- un CDD de 18 mois minimum autre que plusieurs missions l’une derrière l’autre car pour les intérims, la loi stop le décompte au 31 décembre de chaque année.

Pour moi cette aide pendant 4 ans à 90 % de mon ancien salaire est une aubaine car après 13 ans de travail au Luxembourg, je veux continuer la progression de la carrière et du salaire que j’ai construit année après années.

Je recherche un CDI, mais une mission d’intérim pourrait servir d’essai avant une signature de contrat ou d’autres possibilités connues de votre entreprise.



Depuis le 1 er septembre 2012, je suis au chômage, libre immédiatement.



Je travaille comme dessinateur à l'aide des logiciels: Autocad, Allplan et Cinéma 4D R11.



J’ai reçu une formation Photoshop dernièrement, donc je n’ai pas beaucoup de pratique, mes images étaient surtout basées sur Cinéma 4D (voir lien ci-joint).

Je joints quelques réalisations de mes dessins à ce courriel et je peux à la demande vous montrer des anciens dessins et métrés réalisés sur Autocad.



Je joints mon adresse de site personnel:

http://www.wix.com/dvanhulle/vhd-drawings



Je vous remercie d'avance,Madame; Messieurs,de l'attention que vous porterez à ma demande.

Je me tiens à votre disposition pour tous compléments d'informations.



Van Hulle, Daniel.

Gsm: 0032478/22.40.62

Courriel: dvanhulle@hotmail.com

