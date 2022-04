Daniel VANDENHOVE

Autodidacte, je suis entré dans le monde du logement social le 01/08/1987 et ne l'ai plus quitté car j'y ai trouvé une réelle passion aussi bien dans le domaine de l'activité que par le sens du service client. J'ai débuté ma carrière en qualité d'agent de location puis suis passé chargé de recouvrement, chargé de clientèle, responsable d'un bureau de gestion, adjoint au responsable d'agence(dans le bassin minier), responsable de gestion locative, puisai intégré LMH en qualité d'adjoint au directeur d'agence, responsable de gestion locative (attributions, vie du bail, pré contentieux, médiation...). Depuis juin 2008, j'ai intégré la Direction du Territoire Nord en tant que responsable sectoriel où j'assure diverses missions : assistance aux agences, statistiques sur la vacance et les impayés, peuplement, études de solvabilité des locataires dans le cadre des réhabilitation, gestion dees garanties 1% logement, études diverses etc etc.



Mes compétences :

Gestion locative