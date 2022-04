Daniel VARIN

Mon « business background » a été acquis sur la vente de produits et services, dans des secteurs d’activités différents, allant du bâtiment, l’industrie, au tertiaire, pour des clients privés (grands comptes et PME) et pour des clients publics (collectivités, administrations, …).



Passionné par le commerce, le point commun de chaque phase de mon parcours a été le développement d’activités avec l’adhésion des équipes.



Mes compétences :

Conseil

Investissement

LCC

Management

Management de projet

Performance

Stratégie