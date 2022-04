Daniel VASSEUR

"L'Assurance" ? Hors de question !

Mon père m'y avait précédé. J'en connaissais bien des inconvénients avant d'en aborder tous les attraits.. Ma carrière d'assureur a débuté en 1979 tandis que lui achevait la sienne.

J'ai pratiqué mes premières armes de commercial dans ma ville natale pendant 5 ans.



A partir de septembre 1984, sous la bannière de l'UAP et AXA par la suite, j'ai exercé pendant douze ans mon métier de Chargé de Mission IARD dans plusieurs départements dont l'Oise, la Seine-Maritime et les Yvelines où j'ai pu communiquer mon enthousiasme, ma convivialité, mes valeurs professionnelles, ainsi que mon expertise aux équipes d' Agents/Chargés de Clientèle qui m'ont été confiées. En 1996, j'ai rejoint la Basse Normandie et le département de l'Orne et si j'ai ressenti beaucoup de nostalgie, je n'ai à aucun moment regretté ce choix qui m'a permis d'évoluer et de m'épanouir différemment.



J'espère avoir, au cours de toutes ces années, autant apporté à mes équipes qu'elles-mêmes m'ont procuré de grands satisfactions professionnelles. A 60 ans, la vie n'est pas finie...elle peut s'ouvrir à d'autres projets.



