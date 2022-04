Daniel VERMEERSCH

Bonjour,

Je suis passionné par les technologies nouvelles, les approches des différents modes d'économies d'énergies (active, passives, comportementale).

Issu d'une formation bac+2, complétée de plus de 30 années d.expériznce dans tous les domaines de l'ingéniérie des lots techniques, la pratique de la coordination des SSI m'a apporté une certaine compétence en TCE.

D'autre part, l'attrait pour les calculs thermiques réglementaires RT 2005 et 2012, réhabilitation et des déperditions m'a conduit à l'approche globale de l'économie de la construction et à celle des énergies.



Parlons en!



Mes compétences :

SSI

RT 2012