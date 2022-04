Daniel VERSCHEURE

Mon expérience industrielle (SEITA, L'Oréal, Merck Sharp & Dohme, SmithKline Beecham) et de conseil en management (PLM Consultants) a permis d'implanter et de développer "exceld@ta", un concept original de déploiement opérationnel des plans stratégiques dans différents secteurs (santé, industrie, sociétés de services, collectivités territoriales).

J'ai lancé à Laval en 2009, l'"Excellence Club" avec des dirigeants mayennais qui appliquaient ce concept depuis 5 ans.

Ce club est exclusivement réservé à des chefs d'entreprise et des leaders d'opinion qui se réunissent 4 fois dans l'année pendant une journée pour développer leur leadership, partager leur expérience et améliorer les performances de leurs entreprises dans la convivivialité.

Le programme pédagogique annuel et la gestion du club sont gérés par PLM Executive, une SAS à capital variable que j'ai créée en avril 2010

PLM Executive coordonne la promotion et l'exploitation de cette nouvelle forme de management en réseau et propose à des consultants expérimentés une forme originale de contrat d'associé.





Mes compétences :

Conseil

Coaching

Accompagnement

Management

Formation