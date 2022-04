Daniel VOISIN

Recherche et développement



Je vous propose mes services, pour, peut être, innover ensemble dans votre domaine d'activité.



Ingénieur de formation

Un parcours avec + de 25 ans d'expérience.

Cadre technique.... Responsable technique..... Dépannages.... installations....

Mises en service..... Programmation......



Inventeur Classe F Médaillé en 1999 à Genève



Je réside actuellement en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Marseille France



Tenant compte de la demande des entreprises pour la "" Recherche et développement "",

de produits et de procédés innovants.



Contactez moi.



Modifié le 21 mars 2016



+ de renseignements danielvoisin@yahoo.fr



Mes compétences :

Domotique

Innovation

Recherche

Robotique

Video

Ingénierie

AutoCAD

Mécanique