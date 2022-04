Daniel WALBRECQ

Compétences:



Flexible, souriant, facilité de communication, persévérant, connaissance du domaine informatique



Expériences professionnelles



1999 - 2006 SELEXION - DMKS MICROCOMPUTER sprl Wavre

Technico-commercial

Présentation produits, contacts et conseils à la clientèle, gestion téléphonique et prise de rendez-vous, organisation du travail, dépannage en magasin et en clientèle



1998 - 1999 VOBIS – Wavre

Technico-commercial



1996 - 1998 RESTAURANT LE POULAILLER

Chef de cuisine



1991 - 1996 SNACK SMAC, JARDIN AUX FLEURS

Gérant des 2 snacks



1986 - 1991 RESTAURANT LES TUILERIES

Chef de cuisine



Etudes - Formations



Actuellement Conseiller technico-commercial

CEFORA, Nivelles



1982 - 1986 Patronat à l’I.N.F.O.B.O

Secteur Horeca – Uccle



Compétences informatiques



Autodidacte et passionné.

Microsoft Windows, Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet).

Réparation, montage, dépannage hardware et software, création sites Internet, gestion réseaux.



Compétences linguistiques



Français - langue maternelle

Anglais - notions (suit des cours du soir)

Néerlandais - notions







Objectif professionnel



Obtenir une position de délégué commercial qui me permettrait d’une part de contribuer au développement de la société ainsi que d’atteindre ses objectifs et d’autre part, de développer et améliorer mes compétences. L’opportunité d’exploiter mes connaissances ainsi que de travailler pour un groupe fort sont à mes yeux des valeurs importantes. Tout ceci dans un environnement professionnel sain et compétent.



Mes compétences :

Commercial

dynamique

Informatique

Technico commercial

Vendeur