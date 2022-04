Daniel WATELET

Je suis dans le domaine du stockage depuis maintenant plus de 15 ans, je suis actuellement ingenieur technico commercial dans ce domaine et j'ai par le passé assuré des fonctions de formateur et egalement de support technique..

J'ai développé des compétences dans le domaine du SAN, du NAS, de la sauvegarde des baies de disques, plus particulièrement sur les produits Legato Networker, Veritas Netbackup, Netapp , Hitachi Data systems,EMC, Microsoft windows.

Anglais : Lu, Ecrit, Parlé



Mes compétences :

Informatique

NAS

SAN

Sauvegarde

Stockage

Stockage SAN