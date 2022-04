Daniel WELCKER

Professionnel du conseil RH par l'évaluation, le conseil et le recrutement d'ingénieurs, cadres et dirigeants du secteur technique.

15 ans d'expérience professionnelle au sein de 2 groupes leaders mondiaux des Ressources Humaines à Strasbourg et Paris.

Secteurs d'activité : Industrie, Prestataire de services à l'industrie (Bureau d'études, Services d'installation et de maintenance, Transport et Logistique) et Distribution de produits techniques.

Métiers : Etudes, Production et métiers connexes/support (Maintenance, Qualité, Méthodes ...), Achat, Logistique, Informatique, Systèmes d'Information et Commerce & Distribution.



Mes compétences :

B2B

MSP

Recrutement

Ressources humaines

RPO

Travail temporaire

Travail temporaire ressources humaines