Daniel WIRTH

Aventurier jusqu'au bout des doigts.

Voilà plus de 30 ans que je fais ce métier, un métier que j'adore. j'ai travaillé avec plaisir pour Carrefour, Auchan, E. Leclerc, Intermarché, les partisans du gout, j'ai été artisan dans ma propre poissonnerie, Casino.

Casino m'a fait découvrir une nouvelle passion en lien avec mon métier, être formateur ou tuteur. transmettre mon savoir à des jeunes, des CQP ou des nouveaux chefs.

et je souhaiterais vraiment en faire mon travail journalier.

dans mon travail je suis passionné et je suis attentioné.

À présent je souhaite terminer ma carrière dans cette voie, de ce fait je suis ouvert à toute proposition