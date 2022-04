Daniel ZAJICEK

Fort de six ans d’expérience dans la gestion de produit et la vente de dispositifs médicaux implantables, je dispose de solides compétences dans la gestion de projets marketing multidisciplinaires, l’échange technico-clinique avec les clients et la gestion d’un plan marketing.



Trilingue en Anglais, Allemand et Français, je continue de perfectionner ma maîtrise de l'espagnol.



Sur la base de ma formation et de mon expérience, je souhaite continuer à travailler dans le secteur

des technologies médicales et de la Gestion de produit car je pourrai vous apporter mes compétences ainsi que mes connaissances du marché.

Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant mon parcours et ma motivation.



Mes compétences :

Analyse de marché

Chef de produit

Contrôle de gestion

Endoscopie

Gestion de projet

imagerie

Ingénieur d'Affaires

Innovation

Innovation management

Management

Marketing