Je suis Etudiant à l'Université de Ouagadougou et Gestionnaire de formation. Titulaire d'une Maîtrise en éonomie et gestion des entreprises et des Organisations.Je milite dans un Cub d'Entrepreneurs Etudiants de l'Unité de Formation en Science Economique et Gestion en abrégé CEE-de-SEG dont j'ai été le Vice-Président Exécutif du mandat 2009-2010.Je suis Chrétien évangélique.



Mes compétences :

Économiste

Gestionnaire