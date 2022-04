Daniel ZYCH

Ingénieur conseil dans le traitement des minéraux et produits organiques spécialisé dans le séchage, granulation, mélange, broyage tamisage, manutention mécanique et pneumatique. Expertise mécanique & industrielle. Développement machines spéciales.

Domaines d'application: Engrais organiques et minéraux, nutrition animale, agro-alimentaire.

Commerce international: Prospection, vente de matériel industriel, rédaction de contrats, appels d'offres internationaux.

Suivi de chantier, mises en route, receptions provisoires et définitives, service après-vente. Formation du personnel de maintenance et opérateurs.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

Créatif

Ecoute