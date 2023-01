Daniela ANGUELOVA

"Vous ne pouvez pas résoudre un problème, avec les modes de pensée qui l'ont engendré" Albert Einstein





Comment se libérer de la souffrance psychologique sans souffrir ?



Comment redonner de mouvement à ce qui sest figé?



Comment sortir des émotions invalidantes et des fonctionnements inadaptés ?



Comment être mieux pour devenir « la meilleure version de soi-même » ?



SEANCES POUR QUI ?



Mes séances TSE, Hypnose, MOSAIC en français et/ou en bulgare s'adressent :



Aux adultes qui rencontrent une difficulté passagère qui les empêche de vivre sereinement leur vie au quotidien



A ceux qui cherchent à savoir « Comment je peux être mieux ? » plutôt que « Pourquoi je vais mal ? »



A ceux qui souhaitent être en paix avec eux-mêmes pour déployer leur plein potentiel et ce, à partir de leurs propres ressources



---------



SEANCES POUR QUOI ?



Pour vivre et tester vos solutions tant désirées dès à présent



Pour aller à l'essentiel et ce, dans un temps relativement brève



Pour apprendre à se connaitre afin de devenir la meilleure version de soi-même pour être bien dans sa peau et son histoire de vie



---------



COMMENT SE DÉROULE LA SÉANCE ?



L'accompagnement est avant tout une rencontre. Dans un cadre structurant et structuré, nous allons construire ensemble une relation de confiance, la base de toute démarche thérapeutique. Après avoir expliqué comment nous allons travailler et avoir répondu à vos questions, je vous accompagne dans votre cheminement de ce qui pose problème ou ce qui vous freine. Pour nous orienter petit à petit vers la solution souhaitée et ce, avec vos propres ressources disponibles. Lors de la séance vous allez vivre pleinement votre solution et ce de façon agréable. Ce cheminement est ludique et interactif. A la fin de la séance, nous allons convenir la fréquence de nos rendez-vous, en fonction de vos besoins. Je vous propose des exercices à réaliser entre les séances pour maintenir la dynamique et pour obtenir des résultats tangibles, en relation avec votre implication.



Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme Nelson Mandela



Les consultations sur rdv, destinées aux adultes de tout âge,

3, rue Chabrier Aix-en-Provence Port. 07.81.87.81.41



www.soispouretre.fr