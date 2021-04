Daniele Stéphanie MENGUE (MENGUE ANABA DANIELE STÉPHANIE )

Je suis JRI et productrice de contenus d'actualité ou magazines au Cameroun. J'ai 30 ans et je suis diplômée de l'École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC). Ma passion le journalisme et précisément le reportage. Je suis une grande force de proposition d'idées pour les reportages. Je suis incollable sur les éléments d'actualité Au Cameroun je suis Free-lance après avoir travaillé quelque temps avec la télévision Nationale.

Au Cameroun il y a de belles histoires à raconter et à montrer à travers le monde.

+237696053752, mon contact Whatsapp pour toutes vos préoccupations.

Compétences

Montage audiovisuel

Shooting video

Voix off

Rédaction des pitchs

Atous

Disponible, esprit d'équipe et apte à travailler sous pression