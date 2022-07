Daniella DANIELLA ASSISTANTE POLYVALENTE (RAVONIHARISOA)

Je suis Daniella et je vis à Madagascar.



Je travaille depuis plus de 5 ans dans le monde de l'Outsourcing, rédaction web, et saisie de donnée et télésecrétariat.

Spécialisée surtout au service clientèle, suivi commande, vente, prospection, service après-vente, sur chat, mail et appel.



Aujourdhui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière.

A travers mes expériences professionnelles et ma formation, jai pu cultiver autant qu'approfondir cette aisance relationnelle teintée de la discrétion indispensable à chaque situation.



Soucieux de la satisfaction de mes collaborateurs, je m'investis pleinement dans chaque projet auquel je prends part. Je suis capable de travailler sous pression sans perdre mes facultés. Le respect des délais et des consignes du client m'est très important. Rigueur et ponctualité sont des valeurs que je véhicule au quotidien.



J'excelle dans :

- La rédaction web

-L'animation de blog, réseaux sociaux et forum

-La modération de forum et autres réseaux sociaux

-Le Community management

-L'assistance virtuelle

-La saisie de données (70-90 MPM)



Mes atouts :

-Sérieux et proactif

-Honnête

-Indépendant et débrouillard

-Entrepreneur et organisé



Mes domaines de compétences sont vastes, je suis ouverte à toute discussion et offre.

Compétences

- La production darticles pour un Blog;

- La prise en charge de la gestion comptable dune entreprise;

- La gestion du service client;

- La gestion des appels téléphoniques;

- La saisie de données sur un back-office;

- La gestion dagenda;

- La programmation dévènements;

- La réalisation de fiche technique;

- Prendre des rendez-vous;

- Organiser des voyages daffaires;

- Réserver des hôtels;

- Effectuer des recherches sur Internet;

- Fournir une assistance en marketing ;

- Gérer un agenda



En plus du gain de temps, voici trois bonnes raisons d'engager une assistante:

- Vous vous libérez de toutes les tâches pénibles au sein de votre entreprise,

- Une assistance personnalisée à vos besoins,

- Des services flexibles en fonction de votre activité actuelle.



Je souhaite vivement minvestir dans votre groupe et mettre à profit mes connaissances, ma rigueur et mon savoir-faire auprès des patients et des visiteurs de votre établissement. Je suis très motivée par ce nouveau défi. Bien entendu, chaque cas client a ses particularités, et je pense pouvoir m'adapter à vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs.