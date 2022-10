Danielle ASSAINTE

Après un parcours d'une vingtaine d'années en tant que commerciale au sein d'entreprises d'envergure internationale (essentiellement BtoB), ma vie professionnelle s'articule aujourd'hui autour de 2 activités principales :

- le coaching (accompagnement individuel et professionnel) et les bilans de compétences

- la formation d'adultes (communication, posture professionnelle, savoir-être)



Côté Formation :

Issue du monde de l'entreprise, et passionnée par l'humain, mes formations sont pragmatiques. S'approprier la posture professionnelle dans laquelle on se sent à sa place, développer son assertivité sont des éléments fondamentaux.

Exemples de formation :

- Formation de groupes de stagiaires (soft skills, préparation orale d'examen, communication)

- Formation individuelle " techniques de vente " et accompagnement coaching de vendeurs en GSB

- Accompagnement d'un groupe d'adultes en reconversion professionnelle (Titre Professionnel Commercial niveau IV)



Côté coaching :

J'ai vécu plusieurs changements tant au niveau personnel que professionnel. Chaque situation nouvelle est une ouverture vers autre chose.

Accompagner les transitions est un domaine qui me passionne particulièrement. A chaque fois, j'ai plaisir à coacher, partager et voir mes clients évoluer vers leur objectif en augmentant confiance et estime de soi.

Exemples de coaching réalisés : changement activité, gestion des priorités (organisation), changement de poste



Envie d'en savoir plus ? Découvrez mon site internet :Array

A très bientôt,



Mes compétences :

Coaching

Relationnel

Organisation

Formation

Accompagnement