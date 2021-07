Danielle DANIELLEMENARD (MENARD)

Bonjour et bienvenue sur ma page.

Je suis Danielle Menard, consultante en financement et investissement privé, apporteur d'affaire , Mandataire en transaction dans le domaine de l'or, diamant, etc...

Je suis ouverte à toutes propositions d'affaires,de partenariat et de collaboration.

Veuillez me contacter pour plus d'échanges.

Menard Danielle !